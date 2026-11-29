В понедельник, 30 ноября, в Калининградской области сохранится зимняя погода с отрицательной температурой в большинстве районов. В течение суток ожидаются колебания от небольшого мороза до нескольких градусов ниже нуля. Наиболее холодно будет на востоке региона, а на побережье Балтийского моря, Куршской и Балтийской косах воздух окажется заметно теплее.



Ночью температура составит от -3 до -5 градусов. На востоке области столбики термометров могут опуститься до -6 градусов. В Балтийске и Янтарном, а также на Куршской и Балтийской косах прогнозируется от -1 до -3 градусов. Небо будет с переменной облачностью.



Утром мороз немного ослабнет. К полудню температура повысится до -1…-3 градусов, а на Куршской и Балтийской косах будет около нуля. Облачность останется переменной, поэтому в течение дня возможны прояснения.



Днем в большинстве районов ожидается от -1 до -2 градусов. На востоке региона будет холоднее — около -2…-3 градусов. На юго-западном побережье, Куршской и Балтийской косах температура приблизится к нулевой отметке. По характеру облачности существенных перемен не прогнозируется: ожидается переменная облачность, местами облачно с прояснениями.



Вечером начнется постепенное похолодание. На закате температура составит около -1…-3 градусов, а к полуночи опустится до -3…-5 градусов. В прибрежных районах будет мягче: у моря, особенно на юго-западном побережье, а также на Куршской и Балтийской косах ожидается от -1 до +1 градуса.



Ветер в течение понедельника будет преимущественно южным. На основной территории области его скорость составит 3–9 метров в секунду. На побережье, включая Куршскую и Балтийскую косы, а также участок от Балтийска до Янтарного, ветер усилится до 5–11 метров в секунду. Порывы местами могут достигать 12–14 метров в секунду.