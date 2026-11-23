

В ходе совещания были представлены данные о структуре коррупционной преступности в регионе. На взяточничество пришлось 47% таких преступлений. При этом по сравнению с предыдущим периодом количество зарегистрированных преступлений, связанных с получением взяток, сократилось на 16%, а с дачей взяток — на 2,5%.



Отдельное внимание участники уделили работе прокуратуры по возмещению ущерба, причинённого коррупционными правонарушениями. Прокуроры направили в суд 17 исков о взыскании средств на общую сумму 35 миллионов рублей. Из них 11 исковых заявлений были удовлетворены на сумму 35,1 миллиона рублей. Кроме того, удалось добиться возмещения более 19,5 миллиона рублей.



Приведённые показатели стали частью обсуждения результатов совместной работы ведомств. Межведомственная группа рассматривает вопросы выявления коррупционных преступлений и применения мер для восстановления нарушенных имущественных интересов. В прокуратуре отметили необходимость продолжать эту работу и повышать результативность взаимодействия между структурами, отвечающими за противодействие коррупции.