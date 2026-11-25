В Калининградской области планируют поэтапно увеличить минимальный взнос на капитальный ремонт многоквартирных домов. Согласно законопроекту, который проходит оценку регулирующего воздействия, с 2027 года платеж будет повышаться ежегодно и к 1 января 2029 года достигнет 16,43 рубля за квадратный метр в месяц. Сейчас собственники жилья платят по действующему тарифу 9,9 рубля. Власти объясняют необходимость пересмотра размера взноса значительной потребностью в финансировании региональной программы капремонта.



Предлагаемые изменения предусматривают три этапа повышения. С 1 января 2027 года минимальный взнос хотят установить на уровне 12,1 рубля за квадратный метр в месяц. Это на 23% выше нынешнего показателя. С 1 января 2028 года тариф может вырасти до 14,04 рубля, то есть еще на 16%. Следующее увеличение запланировано на 1 января 2029 года — до 16,43 рубля, что соответствует росту на 17% относительно предыдущего этапа.



Таким образом, за два года минимальный платеж увеличится более чем в полтора раза. Итоговая сумма для каждой квартиры будет зависеть от ее площади: взнос рассчитывается исходя из количества квадратных метров жилья. При этом речь идет именно о минимальном размере платы, который устанавливается для собственников помещений в многоквартирных домах.



В пояснительной записке к законопроекту необходимость повышения названа острой. По расчетам разработчиков документа, оценочная стоимость работ, предусмотренных региональной программой капитального ремонта, составляет 734,3 миллиарда рублей. При этом общий объем средств, которые предполагается собрать за счет взносов собственников, а также областного и местных бюджетов, оценивается в 28,02 миллиарда рублей.



Публичное обсуждение проекта документа должно завершиться 27 ноября. После этого законопроект планируется направить на рассмотрение Законодательного собрания Калининградской области. До прохождения необходимых процедур и принятия закона предложенные тарифы остаются планируемыми, а не действующими.



Если инициативу одобрят, собственникам жилья предстоит учитывать постепенное увеличение расходов на содержание общего имущества домов. Власти рассчитывают, что пересмотр минимального взноса позволит изменить объем поступающих средств на капитальный ремонт. Окончательное решение о новых размерах платежа будет зависеть от дальнейшего рассмотрения законопроекта.