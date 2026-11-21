В Калининграде завершили капитальный ремонт фасада исторического дома на улице Киевской, 121–123. До начала работ первоначальный облик здания был практически полностью утрачен. В ходе обновления специалисты привели в порядок стены и восстановили сохранившиеся элементы архитектурного декора, постаравшись вернуть дому характерные детали оформления.



Работы включали устранение трещин и выбоин, а также выравнивание стен с помощью штукатурки. Особое внимание уделили декоративным элементам: частично сохранившийся исторический декор бережно восстановили, оконные проёмы получили обрамления, а фасад украсили карнизом и горизонтальными тягами.



Отдельно оформили нижнюю часть здания. Цоколь и первый этаж выделили насыщенным тёмным цветом и облицевали фактурной бетонной плиткой. Такое решение не только визуально подчёркивает основание дома, придавая зданию более устойчивый вид, но и выполняет практическую функцию. Облицовка помогает защитить нижнюю часть фасада от влаги и механических повреждений.



Для цветового оформления выбрали выразительные акценты. Рамы окон подъезда окрасили в изумрудно-зелёный цвет, в таком же оттенке выполнены входные двери. Контрастные детали дополняют обновлённый фасад и выделяют входную группу на фоне более сдержанной отделки стен.



Завершающим этапом стали установка защитных решёток на приямках. Они дополнили обновлённый облик здания и обеспечили защиту соответствующих участков.



Капитальный ремонт позволил не просто привести фасад в порядок, но и вернуть ему ряд архитектурных особенностей, которые были утрачены или сохранились лишь частично. В результате дом на Киевской улице получил обновлённый внешний вид с восстановленными декоративными элементами и дополнительной защитой нижней части стен.