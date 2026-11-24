В Калининграде завершили капитальный ремонт фасада дома № 68–70 на Каштановой аллее. Здание было построено в 1929 году. Во время работ специалистам удалось восстановить исторические архитектурные элементы, привести в порядок стены и входные порталы. Одной из наиболее сложных задач стала реконструкция балконов, состояние которых представляло опасность для конструкций здания.



Как сообщили в Фонде капитального ремонта, до начала работ балконы находились в предаварийном состоянии. Их вес создавал критическую нагрузку на исторические стены дома. Чтобы устранить эту проблему, конструкторы фонда разработали специальное проектное решение. Теперь нагрузку от балконов принимают вертикальные стойки, установленные на монолитные фундаменты. Благодаря этому стены здания полностью освобождены от прежней нагрузки.



В ходе капитального ремонта также восстановили фасадные поверхности и исторический облик дома. Специалисты очистили декоративную гребёнку, которую ранее обнаружили под слоем штукатурки. Этот элемент удалось раскрыть в процессе работ и вернуть ему видимость в архитектуре фасада.



Отдельное внимание уделили оконному декору. В местах, где декоративные элементы были утрачены, их восполнили специальными плитками. Такой подход позволил восстановить архитектурную композицию и сохранить характерные детали оформления здания.



Кроме того, рабочие очистили входные порталы и установили новые двери. Таким образом, ремонт затронул не только основные поверхности фасада, но и важные элементы, формирующие внешний вид исторического дома.



Здание на Каштановой аллее было построено почти столетие назад, поэтому при проведении работ требовалось учитывать состояние старых конструкций и особенности исторической архитектуры. Особое инженерное решение для балконов позволило не просто привести их в порядок, но и изменить способ передачи нагрузки, чтобы снять её со стен.