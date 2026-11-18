Администрация Калининграда обновила требования к оформлению и размещению адресных табличек на зданиях. Постановление № 808 устанавливает единые правила для указателей с названиями улиц и номерами домов, а также определяет особенности навигации во дворах и исторической части города. Изменения призваны сделать городские адреса более заметными и понятными.



Одно из основных требований касается языка оформления. Названия улиц на адресных указателях должны быть написаны кириллицей. Дублировать их латиницей не требуется. При этом нарушением считается отсутствие на здании аншлага с названием улицы на русском языке, а не само по себе наличие дополнительной надписи латинскими буквами.



Для памятников архитектуры и исторических зданий предусмотрен особый вариант оформления. Там будут использовать темно-синие эмалированные таблички со шрифтом с засечками. В дизайн также включены стрелки, помогающие ориентироваться и находить соседние дома.



Отдельные требования установлены для навигации внутри дворов и многоквартирных зданий. Утвержден единый внешний вид табличек с обозначениями корпусов, строений, подъездов и квартир. Если в доме применяется нумерация по подъездам, номер здания теперь необходимо размещать не только на фасаде, но и над входом в каждый подъезд.



Постановление также регулирует расположение указателей. В обычном случае их следует устанавливать с правой стороны фасада на высоте от 2,5 до 5 метров. На улицах с односторонним движением для домов, расположенных с левой стороны, предусмотрено размещение табличек слева. Дополнительные указатели потребуются на протяженных зданиях длиной более 100 метров и на домах, расположенных на перекрестках.



В частном секторе разрешено размещать адресные аншлаги установленной формы на заборах или хозяйственных постройках. Главное условие — табличка должна быть хорошо видна.



При этом менять все уже установленные указатели немедленно не потребуется. Постановление не предусматривает единого жесткого срока для замены табличек по всему городу. Исправные указатели, в том числе старого образца или с дублированием названий на латинице, могут оставаться на местах.



Обновление будет проводиться постепенно: при строительстве и реконструкции зданий таблички должен установить застройщик до сдачи объекта, а при ремонте фасада — к завершению работ. Новые указатели также потребуются, если прежние сломались, выцвели или исчезли. При изменении адреса табличку необходимо обновить в течение месяца после внесения новых данных в государственный реестр.



Ответственность за установку и плановую замену указателей на многоквартирных домах возложена на управляющие компании, ТСЖ и ЖСК. В частных домах и коммерческих зданиях этим должны заниматься собственники. Полный текст постановления и утвержденные эскизы опубликованы на сайте администрации Калининграда.