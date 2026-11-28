

В администрации сообщили, что при приемке работ активно участвуют собственники квартир. Если жители обнаруживают недостатки, подрядчик обязан их устранить. Такой порядок позволяет учитывать замечания людей, которые ежедневно пользуются обновленными территориями.



По просьбам горожан со следующего года программу расширят: появится возможность выборочно благоустраивать детские и спортивные площадки. Ранее аналогичный подход применялся только к площадкам для сбора ТКО. Это даст возможность направлять средства на отдельные объекты, в которых жители нуждаются в первую очередь, не дожидаясь комплексного обновления всего двора.



На сегодняшний день в Калининграде завершили благоустройство пяти территорий. Помимо Литовского вала и участка на улицах Брамса и Кронштадтской, работы закончены на бульваре Франца Лефорта, 12, на набережной адмирала Трибуца у домов № 53, 55–65 и 67, а также на улице Батальной, 62–68 и 70.



Всего в 2026 году планируется привести в порядок девять дворов, объединяющих 21 многоквартирный дом. Сейчас работы завершаются на нескольких адресах: улицах Ульяны Громовой, Интернациональной и Мира, Ленинском проспекте и Коммунистической улице.



При этом четыре территории перенесли на 2027 год. Причинами стали отсутствие решения жителей о компенсации стоимости зеленых насаждений, которые необходимо вырубить для проведения работ, либо отсутствие подрядчиков по итогам конкурсных процедур. Власти заявили, что вопросы благоустройства дворов остаются на контроле, а работы по программе намерены организовывать в максимально короткие сроки.