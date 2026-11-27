В Калининграде завершили капитальный ремонт двух исторических зданий на улице Тельмана — домов № 16 и 48А. Работы затронули фасады и отдельные архитектурные элементы, которые сохранились после многочисленных перестроек. При восстановлении специалисты ориентировались на исторические фотографии, чтобы вернуть зданиям характерные детали прежнего облика.



Дом № 16 расположен в историческом районе Марауненхоф. Изначально это была вилла, однако после войны здание перестроили, и его первоначальный архитектурный облик существенно изменился. Одной из примечательных деталей, дошедших до наших дней, стал полукруглый эркер. Во время капитального ремонта также восстановили колонны входной группы.



Здание на улице Тельмана, 48А прежде входило в комплекс кирхи, построенной в неороманском стиле. Позднее дом надстроили еще одним этажом. От первоначального архитектурного решения сохранились арочный вход и узкие окна, характерные для этого направления. В ходе ремонта здесь установили новую дверь с остеклением, выполненным в стилистике сохранившегося окна в подъезде.



В комплекс кирхи входил и соседний дом № 48, где сейчас размещается Детская музыкальная школа имени Гофмана. Два сохранившихся здания — № 48 и 48А — вновь воспринимаются как единая архитектурная композиция, подобно тому, как это было несколько десятилетий назад.



При ремонте фасадов специалисты заделали трещины и выполнили усиление стен. Еще одной важной частью работ стало восстановление исторических деталей. По старым фотографиям в обоих домах воссоздали ставни, а выбранное для них цветовое решение продолжили в оформлении оконных откосов.