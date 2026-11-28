В Калининграде появились первые решения о штрафах для предпринимателей, которые предлагали туристам и местным жителям платные фотографии с голубями на Октябрьском острове. Мировые судьи Московского района назначили нарушителям по 4 тысячи рублей. Основанием стали протоколы, составленные муниципальным контролем городской администрации.



Речь идет о так называемых «голубятниках», которые предлагают прохожим сфотографироваться с птицами. По информации администрации, некоторые из них настойчиво, а порой и в агрессивной форме добиваются оплаты своих услуг. При этом сами предприниматели настаивали, что оказывают именно услуги по фотографированию, а определять места для их предоставления городские власти не вправе.



В администрации пояснили, что при поиске правового механизма для пресечения такой деятельности пришлось рассмотреть ситуацию с другой стороны. Если в результате навязанного предложения человеку за деньги передают фотографию, это можно квалифицировать как торговлю. А размещать торговые точки на Октябрьском острове без разрешения нельзя.



Именно такую трактовку городские власти использовали при оформлении материалов. Нарушения квалифицировали по статье 59 регионального Кодекса об административных правонарушениях, которая применяется в отношении незаконной торговли. Таким образом, предметом разбирательства стала не сама услуга фотографирования, а продажа снимков в месте, где такая деятельность не разрешена.



С августа сотрудники муниципального контроля составили в отношении фотографов с голубями 12 административных протоколов. По трем материалам мировые судьи Московского района уже вынесли решения. В каждом из этих случаев назначен штраф в размере 4 тысяч рублей.



В городской администрации сообщили, что муниципальный контроль продолжит составлять протоколы по выявленным нарушениям. Это означает, что работа по пресечению незаконной торговли фотографиями на Октябрьском острове не ограничится первыми тремя судебными решениями. Остальные материалы также могут стать предметом рассмотрения в установленном порядке.