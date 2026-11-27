В правительстве Калининградской области прошло расширенное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Мероприятие состоялось накануне под руководством заместителя председателя правительства – министра социальной политики Анжелики Майстер. В заседании приняли участие Главный федеральный инспектор аппарата полномочного представителя Президента в СЗФО по Калининградской области Владимир Попов, представители региональных министерств, правоохранительных и контрольно-надзорных органов, а также главы муниципальных образований. Члены комиссии обсудили вопросы профилактики социального сиротства и подростковой преступности, реализации мероприятий, направленных на формирование ответственного родительства, организацию позитивной занятости подростков.

Анжелика Майстер отметила, что раннее выявление семейного неблагополучия и своевременное, уместное вмешательство ответственных структур и ведомств позволяют предотвратить социальное сиротство. «От командной работы всех субъектов профилактики семейного и детского неблагополучия зависит судьба человека. Каждый ребёнок должен жить в семье, где его любят и поддерживают, – подчеркнула зампред правительства. – Необходимо также способствовать увеличению числа родителей, которые восстанавливают свои родительские права, если это отвечает интересам ребенка». Сегодня в Калининградской области 90 процентов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются в замещающих семьях. С начала 2026 года девять жителей региона восстановили родительские права.

В области создана система учреждений, деятельность которых направлена на профилактику семейного неблагополучия и сохранение ребёнка в кровной семье. Во всех муниципалитетах работают центры социальной помощи семье и детям. На базе шести их отделений с 2025 года открыты семейные МФЦ – их услугами воспользовались более двух тысяч человек. Беременные женщины, а также матери с детьми до семи лет, столкнувшиеся с непростыми жизненными обстоятельствами, могут проживать в отделениях «Молодая мама», которые созданы в Центре содействия семейному устройству детей «Надежда» и ресурсном семейном центре «Доверие». Для женщин с детьми, пострадавших от внутрисемейного конфликта, имеется возможность проживания и получения социальных услуг в Областном кризисном центре помощи женщинам в Пионерском.

Уполномоченный по правам ребёнка в Калининградской области Ирина Ткаченко сообщила, что с ноября в Калининграде работает региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Фонд защиты детей». Помощь здесь могут получить семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, дети-сироты, а также семьи, воспитывающие детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Таким образом, поддержка выстраивается по нескольким направлениям – от профилактики раннего неблагополучия до адресной помощи тем, кто уже оказался в сложной ситуации.

В ходе заседания была представлена практика Неманского специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа – «Музейная педагогика в историческом просвещении обучающихся с девиантным поведением». Работники и воспитанники учреждения создали музей с экспозиционными залами, зонами постоянных и временных выставок, архивными материалами и образовательными пространствами. В учреждении готовят школьных экскурсоводов, работает кружок «Юный исследователь», проводятся рыцарские турниры и другие мероприятия. Такой подход позволяет вовлекать подростков с девиантным поведением в содержательную деятельность и формировать у них устойчивый интерес к истории родного края.

Кроме того, члены комиссии обсудили вопросы противодействия экстремизму и терроризму в молодежной среде, а также опасности дропперства – участия молодых людей в схемах по обналичиванию средств, полученных преступным путем. Работа по профилактике подростковой преступности проводится в регионе на системной основе и включает в том числе информационно-просветительские мероприятия и правовое информирование. Комплексный подход, объединяющий усилия власти, правоохранителей и общественных институтов, по мнению участников заседания, позволяет не только реагировать на уже возникшие проблемы, но и предупреждать их на ранней стадии, сохраняя детям возможность расти в безопасной и поддерживающей среде.