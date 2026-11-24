В Калининграде ищут подрядчика для проведения дератизации общественных пространств в 2027 году. От грызунов планируют обработать более 288,4 гектара городских территорий. Работы охватят свыше 170 объектов во всех районах города, включая парки, скверы, зелёные зоны и берега водоёмов. Обработку проведут в два этапа — весной и осенью.



Первый этап запланирован с 1 февраля по 1 апреля 2027 года, второй — с 1 сентября по 1 ноября. Наибольшая площадь работ придётся на городские зелёные территории: скверы, парки и другие общественные пространства займут 248,3 гектара. В перечень включены участки возле Верхнего, Нижнего и Летнего озёр, озера Поплавок, а также скверы у Драматического театра, памятника «Мать-Россия», в районе «Семейного» и «Согласия».



Обработку также проведут в зелёных зонах вдоль крупных городских магистралей и улиц. Среди них — проспекты Мира, Ленинский, Московский и Советский, улицы Горького, Невского, Гагарина и Челнокова. В перечень вошли и другие общественные пространства.



Ещё 40,1 гектара составят прибрежные территории. Работы запланированы у озёр Шенфлиз, Пелавского, Карповского, Мельничного и Ялтинского прудов. В список также включены берега ручьёв Паркового, Воздушного, Северного, Восточного и Литовского, а также реки Голубой.



Власти подчёркивают, что для обработки будут использовать только сертифицированные малоопасные препараты четвёртого класса, разрешённые для применения в городской среде. Раскладывать приманки открытым способом не планируется. Согласно санитарным требованиям, их будут помещать непосредственно в норы грызунов, укрытия или специальные закрытые контейнеры.



До начала каждого этапа подрядчик должен предупредить жителей через средства массовой информации и установить на обрабатываемых участках информационные таблички. Это позволит горожанам заранее узнать о проведении работ и соблюдать меры предосторожности.