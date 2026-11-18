В Черняховском округе Калининградской области началась подготовка к экологической реабилитации реки Свободы. Проект предусматривает расчистку участка русла протяженностью 14,5 километра, что должно повысить его пропускную способность и снизить риск сезонных подтоплений в населенных пунктах. Как сообщили 17 ноября в региональном министерстве природных ресурсов и экологии, сейчас разрабатывается проектно-сметная документация. Завершить проектирование планируется к июню 2027 года.



Первым этапом стали инженерные изыскания. Подрядчику предстоит подробно изучить гидрологические и экологические характеристики водного объекта, измерить глубины, определить объем и мощность скопившихся донных отложений. Также специалисты составят ведомость деревьев и завалов, нанесут на карту бобровые плотины и существующие элементы гидротехнической инфраструктуры.



Результаты исследований станут основой для дальнейших проектных решений. На их основании определят наиболее подходящие технологии расчистки, подберут необходимую специальную технику и разработают последовательный график выполнения работ. Такой подход позволит учесть особенности конкретных участков реки и подготовить технически обоснованный план восстановления русла.



Практическую расчистку планируют проводить в рамках федерального проекта «Вода России», который входит в национальный проект «Экологическое благополучие». Финансирование предусмотрено из федерального и областного бюджетов. Непосредственно к работам намерены приступить в конце 2027 года, а полностью завершить весь комплекс мероприятий — до конца 2029-го.



Проект имеет важное значение для жителей Черняховского округа. По оценке регионального министерства, улучшение состояния реки позволит повысить безопасность проживания более чем 44 тысяч человек. Восстановление пропускной способности русла должно снизить угрозу сезонных затоплений территорий в районе поселков Тельманово, Красновка и Осиновка.



Река Свобода берет начало из озера Горного и впадает в реку Голубую. Общая протяженность водотока составляет 25 километров. Ширина русла меняется от 6 до 10 метров, глубина — от 0,4 до 2 метров.