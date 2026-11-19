Около 30% работодателей Калининградской области не принимают молодых специалистов на стажировку. Такие данные приводятся в исследовании сервиса SuperJob, в котором участвовали представители компаний и молодые люди до 27 лет с опытом прохождения стажировок. Опрос проводился с 3 сентября по 30 октября 2026 года.



Согласно результатам исследования, формализованные программы стажировок действуют в 29% компаний региона. Ещё 32% организаций готовы принимать молодых специалистов, однако не имеют специальных программ для этого. При этом почти треть работодателей — 30% — вообще не берёт стажёров.



Компании, которые предоставляют молодым людям возможность получить профессиональный опыт, по-разному подходят к дальнейшему трудоустройству участников программ. Почти половина таких работодателей — 49% — приглашает в штат более половины стажёров.



Ещё 31% компаний делают предложение о постоянной работе только в исключительных случаях, если кандидат произвёл особенно сильное впечатление. В 14% организаций трудоустраивают лишь меньшую часть стажёров. Оставшиеся 6% работодателей не предлагают участникам стажировок продолжить работу в компании.



Таким образом, наличие стажировки не всегда означает возможность получить постоянное место. При этом результаты опроса показывают, что почти две трети работодателей региона в той или иной форме готовы принимать молодых специалистов, хотя условия и перспективы дальнейшего трудоустройства заметно различаются.