В 2027 году субсидия на морские перевозки грузов в Калининградскую область увеличится на 1 млрд рублей и составит 6 млрд рублей. В 2026 году на эти цели было предусмотрено 5 млрд рублей. Об этом сообщил первый заместитель губернатора региона Валерий Шерин на круглом столе Балтийского делового клуба и «РБК Регионы», который прошёл в медиагруппе «Западная пресса».



По словам Шерина, региональные власти несколько лет добивались включения субсидии в трёхлетний бюджет. Такой подход позволяет заранее планировать финансирование и проводить конкурсные процедуры до начала очередного финансового года.



Теперь средства предусмотрены не только на 2027 год, но и на плановый период 2028–2029 годов. Это должно обеспечить более долгосрочное планирование морских грузоперевозок и распределение бюджетной поддержки.



При этом сроки проведения конкурсов существенно не изменятся. Как отметил первый вице-губернатор, в очередной раз конкурсные процедуры планируют провести ориентировочно в феврале.



Увеличение субсидии связано с необходимостью поддерживать морскую логистику Калининградской области, которая играет важную роль в обеспечении региона грузами. Предусмотренное трёхлетнее финансирование позволит планировать работу перевозчиков на более длительный срок.