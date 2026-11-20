Количество грузового транспорта у автомобильных перевозчиков Калининградской области за последние четыре года уменьшилось почти в два раза. Если в 2022 году парк насчитывал около 11 тысяч единиц техники, то сейчас в регионе осталось от 5,5 до 6 тысяч. Об этом сообщил президент Балтийского делового клуба, руководитель транспортной компании «Сталена» Сергей Гоз на круглом столе БДК и «РБК Регионы», посвящённом логистике на калининградском направлении.



По оценке эксперта, сокращение автопарка не привело к дефициту транспортных мощностей. Рынок, по его словам, достиг определённого плато: имеющегося количества машин достаточно, чтобы обеспечивать потребности региона в перевозках.



Одной из причин уменьшения числа автомобилей Гоз назвал ограничения на сухопутной границе. Сейчас автомобильное сообщение с основной территорией России проходит через пограничный переход Чернышевское — Кибартай.



Одновременно увеличился объём грузоперевозок морским транспортом. В результате оставшиеся в регионе компании перестроили логистические процессы с учётом новых условий. Морское направление стало неотъемлемой частью работы калининградских автоперевозчиков.



Таким образом, отрасль адаптировалась к изменившейся транспортной схеме: при меньшем количестве грузовых автомобилей перевозчики используют морское сообщение для доставки товаров и обеспечения потребностей региона.