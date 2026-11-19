Советский городской суд приговорил жителя Советска к шести годам и трём месяцам лишения свободы за незаконное пересечение государственной границы России. Мужчина попытался вплавь добраться до Литвы через реку Неман, чтобы скрыться от уголовного преследования по другому делу, однако был задержан пограничниками.



По материалам суда, днём 17 сентября 2026 года ранее судимый мужчина, обозначенный в деле как О., решил покинуть Россию в обход установленных пунктов пропуска. Для этого он надел плавательные ласты и переплыл реку Неман в направлении Литовской Республики.



Скрыться на территории соседнего государства ему не удалось. Мужчину взяли под контроль сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области.



В суде обвиняемый полностью согласился с предъявленным обвинением и поддержал ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, без проведения судебного разбирательства в общем порядке. Его действия квалифицировали по части 1 статьи 322 УК РФ — незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации.



При назначении наказания суд учёл смягчающие и отягчающие обстоятельства, а также наличие рецидива преступлений. При этом окончательный срок определили с учётом приговора Балтийского флотского военного суда от 30 сентября 2026 года, которым мужчина был осуждён по части 2 статьи 205.2 УК РФ.



На основании части 5 статьи 69 УК РФ суд частично сложил наказания по совокупности преступлений. В итоге О. назначили шесть лет и три месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.



Кроме того, осуждённому на три года запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет. Этот запрет будет действовать и после отбытия основного срока наказания.