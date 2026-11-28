

Изменения обязывают библиотеки соблюдать требования законодательства об иностранных агентах при комплектовании фондов, хранении и выдаче литературы. Книги авторов, включённых в соответствующий реестр, не смогут пополнять фонды специализированных детских библиотек. В остальных учреждениях такие издания должны находиться вне зоны доступа несовершеннолетних.



Отдельное требование касается оформления книг. На обложке необходимо разместить предупреждение, а также возрастную маркировку «18+». Таким образом, новые правила затрагивают не только порядок выдачи литературы читателям, но и условия её размещения в библиотечных помещениях.



Закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования. После этого библиотекам предстоит привести порядок работы с соответствующими изданиями в соответствие с новыми требованиями. Речь идёт о книгах, авторы которых имеют статус иностранного агента, а не обо всех произведениях, которые могут содержать спорные или общественно-политические темы.



Поправки рассматриваются на фоне уже действующих ограничений для лиц со статусом иностранного агента. С сентября 2025 года им запрещено заниматься образовательной и просветительской деятельностью. Это ограничение затрагивает в том числе распространение книг, которые могут быть отнесены к просветительским материалам.



Новые положения закона о библиотечном деле устанавливают отдельный порядок обращения с такими изданиями именно в библиотечной системе. Детские библиотеки не смогут включать их в свои фонды, а другие учреждения должны будут обеспечить хранение вне свободного доступа несовершеннолетних. Для читателей старше 18 лет возможность получить такие книги будет определяться установленными законом правилами.