С 1 марта 2027 года в России начнут действовать правила маркировки телефонных вызовов из-за рубежа. При поступлении такого звонка абоненты мобильной связи увидят на экране предупреждение «Иностранный вызов», а также название страны, из которой поступает соединение. Нововведение призвано сделать происхождение входящих звонков более понятным для пользователей.



Правила маркировки утвердило правительство России. О введении нового порядка сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Согласно установленным требованиям, операторы мобильной связи должны будут обозначать вызовы, поступающие с иностранных телефонных номеров.



Информация о зарубежном происхождении звонка будет отображаться непосредственно во время входящего вызова. Помимо надписи «Иностранный вызов», на экране телефона появится название соответствующей страны. Таким образом, абонент сможет заранее увидеть, что звонящий использует номер, зарегистрированный за пределами России.



Для владельцев стационарных телефонов предусмотрен другой способ информирования. Предупреждение о звонке из-за рубежа будет воспроизводиться голосом. Это позволит сообщать о происхождении вызова и тем пользователям, которые принимают звонки на обычные проводные аппараты без экрана с возможностью отображения такой маркировки.



Новые правила распространяются на входящие вызовы с иностранных номеров и предусматривают единый подход к информированию абонентов мобильной и стационарной связи. Ожидается, что такая маркировка поможет людям внимательнее относиться к незнакомым звонкам и отличать международные вызовы от поступающих с российских номеров.