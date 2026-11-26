Ректор Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Максим Демин принял участие в первом заседании Экспертного совета Минобрнауки России по развитию философского образования. Участники встречи под руководством министра науки и высшего образования Валерия Фалькова обсудили обновление курса философии для студентов нефилософских направлений. Демин предложил учитывать при разработке концепции не только мнение академического сообщества, но и ожидания самих обучающихся.



Экспертный совет был создан в сентябре 2026 года. Одной из главных тем его первого заседания стало место философии в новой модели высшего образования. В рамках перехода на эту модель разрабатывается единая социогуманитарная часть фундаментального ядра дисциплин, которая должна войти во все образовательные программы российских университетов.



В нее планируется включить четыре предмета: историю России, философию, русский язык и основы российской государственности. Предполагается, что для них подготовят единые рабочие программы, а знания студентов будут оценивать с помощью общих контрольно-измерительных материалов. Такой подход, как отмечалось на заседании, должен поддержать единство образовательного пространства страны и обеспечить студентам возможность получать фундаментальную подготовку независимо от выбранного университета.



Философии в этой системе отводится особая роль. Ее рассматривают как дисциплину, которая помогает формировать мировоззрение, осознанный патриотизм и критическое мышление. При этом в концепции отдельно обозначено, что критика не должна переходить в отрицание. Участники также обсудили влияние искусственного интеллекта: философское образование, по замыслу разработчиков, должно учить будущих специалистов не только находить ответы на поставленные вопросы, но и правильно формулировать сами вопросы, а нализировать и проверять исходные предпосылки.