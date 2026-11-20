Дефицит бюджета Калининградской области в 2027 году составит 14,9 млрд рублей. Около 80% этой суммы регион планирует покрыть за счёт резервов и казначейских инфраструктурных кредитов. Об этом губернатор Алексей Беспрозванных сообщил 18 ноября на заседании Законодательного собрания, представляя проект главного финансового документа области.



По словам главы региона, на эти источники финансирования придётся около 12 млрд рублей. Власти рассчитывают использовать средства, которые позволят компенсировать разницу между доходами и расходами без привлечения дорогостоящих коммерческих займов.



Согласно представленному проекту, доходы областного бюджета в 2027 году прогнозируются на уровне 158,5 млрд рублей, расходы — 173,4 млрд рублей. Таким образом, запланированный дефицит составит 14,9 млрд рублей.



Беспрозванных подчеркнул, что речь идёт о долгосрочных бюджетных кредитах с низкой процентной ставкой, а не о дорогом коммерческом заимствовании. Привлечённые средства намерены направить на реализацию крупных инфраструктурных проектов в Калининградской области.



Таким образом, основным источником покрытия бюджетного дефицита станут финансовые резервы и доступные инструменты государственного кредитования. Регион рассчитывает использовать их для поддержания запланированных расходов и продолжения инфраструктурного развития.