

Общий объем инвестиций, заявленных для поддержки проекта «Рубин», составляет около 630 миллионов рублей. Из этой суммы 350 миллионов рублей предполагается направить из федерального бюджета, еще 87,5 миллиона рублей выделяет регион. По словам Беспрозванных, совместно с инвестором проект был представлен и защищен в рамках конкурсной процедуры. Полученный опыт заинтересовал и других потенциальных участников.



В этом году правительство области вновь включилось в федеральный конкурс. Как уточнили в региональном министерстве экономического развития, промышленности и торговли, совместно с частными партнерами в Минэкономразвития России направлены заявки на поддержку еще двух индустриальных площадок. Их реализация зависит от результатов отбора.



Помимо частных инициатив, в регионе уже действуют два государственных индустриальных парка — «Черняховск» и «Храброво». Их строительство осуществлялось силами области, в том числе при поддержке федерального министерства экономического развития.



Кроме того, в Калининградской области работают несколько специализированных промышленных площадок, связанных с крупными предприятиями. Они развиваются в таких направлениях, как строительство, металлообработка и машиностроение.