Промышленное производство в Калининградской области в сентябре 2026 года снизилось на 8,2% по сравнению с августом. При этом в годовом выражении сохраняется положительная динамика: относительно сентября прошлого года показатель вырос на 8%. Такие данные приводит Калининградстат в докладе о социально-экономическом положении региона за январь — сентябрь 2026 года.



Согласно статистике, индекс промышленного производства в сентябре составил 91,8% к предыдущему месяцу. Однако по итогам девяти месяцев он достиг 112,9% к аналогичному периоду 2025 года. Для сравнения: в целом по России за январь — сентябрь промышленное производство выросло значительно скромнее — до 100,2% от уровня прошлого года.



Основное влияние на общую динамику оказали обрабатывающие производства. В сентябре их индекс составил 91,3% к августу и 98,7% к сентябрю 2025 года. Таким образом, за месяц выпуск сократился, а в сравнении с прошлогодним сентябрем оказался немного ниже. При этом по итогам девяти месяцев обрабатывающая промышленность региона показала рост на 6,2%.



Наиболее заметное месячное снижение зафиксировано в обработке древесины и производстве изделий из дерева: показатель составил 64,5% к августу. Вместе с тем в годовом выражении эта отрасль продемонстрировала рост на 40,9%. В производстве пищевых продуктов сентябрьский индекс снизился до 85,7% к предыдущему месяцу и составил 81,7% к сентябрю 2025 года. В фармацевтике показатель достиг 87,5% к августу, но остался выше прошлогоднего уровня — 118,7%.



Сокращение относительно августа также отмечено в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий — до 91,9%. Однако в годовом сравнении здесь наблюдается существенный рост — на 23,9%. В бумажной промышленности индекс составил 92,9%, в производстве химических веществ и продуктов — 93,2%, готовых металлических изделий — 88,4%, машин и оборудования — 95,5%, прочей неметаллической минеральной продукции — 96,7%.



По итогам девяти месяцев ряд отраслей все еще не достиг прошлогодних показателей. В частности, производство бумаги и бумажных изделий составило 75,6% к январю — сентябрю 2025 года, химической продукции — 85,6%, прочей неметаллической минеральной продукции — 89,4%, машин и оборудования — 53,2%, готовых металлических изделий — 98,9%.



Ниже прошлогоднего уровня также остаются производство напитков — 75,9%, текстиля — 81,6%, одежды — 54,7%, электрического оборудования — 58,8%, резиновых и пластмассовых изделий — 97,1%, металлургическое производство — 88,5%.



В энергетике сентябрьский индекс составил 81% к августу и 96,6% к сентябрю прошлого года. При этом за девять месяцев показатель достиг 106,8%. Положительную месячную динамику продемонстрировали добыча полезных ископаемых, индекс которой составил 105%, и водоснабжение с водоотведением — 104,7%.



Особенно заметно выросла добыча полезных ископаемых: за январь — сентябрь ее объем увеличился в 3,3 раза, а в сентябре оказался в 3,8 раза выше, чем годом ранее. В сфере водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов девятимесячный индекс составил 101,4%, а сентябрьский показатель превысил уровень сентября 2025 года на 2,9%.