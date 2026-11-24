В Калининградской области за январь — сентябрь 2026 года произвели 107,5 тысячи тонн скота и птицы на убой в живом весе. Это на 11,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основной прирост обеспечило птицеводство: выпуск мяса птицы увеличился более чем на треть. Такие данные приводит Калининградстат в докладе о социально-экономическом положении региона за девять месяцев.



Основной объём продукции обеспечили сельскохозяйственные организации. За отчётный период они произвели 101,9 тысячи тонн мяса — на 13,3% больше, чем годом ранее. На личные подсобные хозяйства, фермеров и индивидуальных предпринимателей пришлось 5,3% общего объёма.



В структуре производства по-прежнему преобладает свинина: за девять месяцев получили 61,6 тысячи тонн, что составляет 60,5% от общего объёма. По сравнению с январём — сентябрём 2025 года производство выросло на 4,7%. Мяса птицы произвели 32 тысячи тонн, или 31,4% от общего показателя. Именно этот сегмент показал наиболее заметную динамику — рост составил 35,7%. Производство говядины достигло 8,1 тысячи тонн, увеличившись на 8,9%.



Выпуск молока за тот же период составил 204,9 тысячи тонн, что на 1,6% больше прошлогоднего показателя. При этом темпы роста заметно замедлились: годом ранее увеличение составляло 7,5%. Сельхозорганизации произвели 148,6 тысячи тонн молока, прибавив 1,5%. На домашние хозяйства и фермеров пришлось 27,5% общего объёма. Средний надой на одну корову в крупных, средних и малых сельхозорганизациях вырос на 203 килограмма, или 2,3%, и достиг 8 847 килограммов.



Производство яиц практически не изменилось: за девять месяцев в регионе получили 236,2 миллиона штук, что на 0,3% больше, чем год назад. Яйценоскость составила 239 яиц на одну курицу-несушку против 238 штук за аналогичный период прошлого года.



При этом статистика фиксирует сокращение поголовья сельскохозяйственных животных. На конец сентября в хозяйствах всех категорий насчитывалось 166 тысяч голов крупного рогатого скота — на 2,6% меньше, чем годом ранее. Число коров сократилось на 4,4%, до 73 тысяч. Причём снижение усиливалось в течение года: в январе поголовье было меньше прошлогоднего на 1,4%, а к сентябрю разрыв достиг 4,4%.



Количество свиней составило 360,5 тысячи голов, что на 0,1% ниже уровня годичной давности. Поголовье птицы сократилось на 0,9%, до 3 012,5 тысячи. Наиболее резкое уменьшение произошло среди овец и коз: к концу сентября их насчитывалось 46,6 тысячи, или 64,8% от показателя год назад. До июня снижение составляло около 12%, однако в июле численность за один месяц уменьшилась с 64,8 тысячи до 45,9 тысячи голов.



Основная часть животных содержится в сельскохозяйственных организациях. На них приходится 77,4% поголовья крупного рогатого скота, 98,7% свиней и 89,8% птицы. В хозяйствах населения находятся 18% КРС и 10% птицы. На конец сентября сельхозорганизации располагали 128,5 тысячи голов крупного рогатого скота, включая 56,6 тысячи коров, а также 355,8 тысячи свиней и 2 706,7 тысячи голов птицы. По сравнению с прошлым годом показатели составили соответственно 97,4%, 95%, 99,8% и 100,1%.