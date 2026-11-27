Правительство России ввело временный запрет на вывоз гречихи за пределы страны. Ограничение будет действовать в течение шести месяцев и направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем продовольственном рынке. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.



Решение принято для того, чтобы сохранить достаточное предложение гречихи внутри страны и обеспечить стабильность продовольственного рынка. Временное ограничение касается вывоза этой сельскохозяйственной культуры за рубеж, однако предусматривает ряд исключений.



В частности, запрет не распространяется на поставки гречихи в государства Евразийского экономического союза. Также разрешается вывоз продукции для оказания гуманитарной помощи и в рамках международных соглашений.



Таким образом, введенная мера не означает полного прекращения всех внешних поставок. Экспорт по отдельным направлениям и в предусмотренных случаях останется возможным. Основная задача ограничения — сохранить баланс предложения на российском рынке в течение ближайших шести месяцев.