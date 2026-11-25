Почти четверть работающих россиян за последние два года полностью поменяли сферу профессиональной деятельности. По результатам опроса SuperJob, проведенного в мае среди 15 тысяч человек, такой опыт есть у 23% респондентов. Чаще всего на кардинальную смену профессии решаются люди младше 35 лет, однако среди россиян старше 45 лет доля тех, кто изменил направление работы, также составляет около 20%.



Одновременно растет интерес к среднему профессиональному образованию. По данным Министерства просвещения, после окончания девятого класса в колледжи поступают более 62% выпускников. Среди тех, кто заканчивает одиннадцать классов, этот показатель составляет около 12%. Таким образом, колледжи становятся для многих не запасным вариантом на случай неудачи с поступлением в вуз, а самостоятельным способом получить востребованную специальность и быстрее начать работать.



Возможность освоить новую профессию привлекает не только вчерашних школьников, но и взрослых людей, которые уже имеют опыт трудовой деятельности. В условиях неопределенности и изменений на рынке труда многие стремятся получить специальность с понятными обязанностями и устойчивым спросом. Один из примеров — делопроизводство. Работа с документами, договорами и архивами необходима организациям самых разных типов: от небольших коммерческих компаний до государственных учреждений.



Освоить эту специальность можно и без перерыва в основной работе. В колледже Московского института технологий и управления (МИТУ) действует дистанционная программа «Делопроизводитель», рассчитанная на 10 месяцев. Обучение проходит онлайн, поэтому слушателям не требуется ежедневно посещать занятия и отказываться от привычного рабочего графика.



В программу входят навыки ведения документооборота, оформления управленческой документации и работы с электронными системами. Это направления, которые используются в повседневной деятельности организаций и составляют основу работы специалистов, отвечающих за обработку и хранение документов.



После завершения обучения выпускники получают государственный диплом о среднем профессиональном образовании. Он позволяет претендовать на работу делопроизводителем, офис-администратором, секретарем или архивистом. Таким образом, смена профессии может стать для взрослого человека возможностью получить новую квалификацию за сравнительно короткий срок, не прерывая трудовую деятельность.