Почти четверть работающих россиян за последние два года полностью поменяли сферу профессиональной деятельности. По результатам опроса SuperJob, проведенного в мае среди 15 тысяч человек, такой опыт есть у 23% респондентов. Чаще всего на кардинальную смену профессии решаются люди младше 35 лет, однако среди россиян старше 45 лет доля тех, кто изменил направление работы, также составляет около 20%.
Одновременно растет интерес к среднему профессиональному образованию. По данным Министерства просвещения, после окончания девятого класса в колледжи поступают более 62% выпускников. Среди тех, кто заканчивает одиннадцать классов, этот показатель составляет около 12%. Таким образом, колледжи становятся для многих не запасным вариантом на случай неудачи с поступлением в вуз, а самостоятельным способом получить востребованную специальность и быстрее начать работать.
Возможность освоить новую профессию привлекает не только вчерашних школьников, но и взрослых людей, которые уже имеют опыт трудовой деятельности. В условиях неопределенности и изменений на рынке труда многие стремятся получить специальность с понятными обязанностями и устойчивым спросом. Один из примеров — делопроизводство. Работа с документами, договорами и архивами необходима организациям самых разных типов: от небольших коммерческих компаний до государственных учреждений.
Освоить эту специальность можно и без перерыва в основной работе. В колледже Московского института технологий и управления (МИТУ) действует дистанционная программа «Делопроизводитель», рассчитанная на 10 месяцев. Обучение проходит онлайн, поэтому слушателям не требуется ежедневно посещать занятия и отказываться от привычного рабочего графика.
В программу входят навыки ведения документооборота, оформления управленческой документации и работы с электронными системами. Это направления, которые используются в повседневной деятельности организаций и составляют основу работы специалистов, отвечающих за обработку и хранение документов.
После завершения обучения выпускники получают государственный диплом о среднем профессиональном образовании. Он позволяет претендовать на работу делопроизводителем, офис-администратором, секретарем или архивистом. Таким образом, смена профессии может стать для взрослого человека возможностью получить новую квалификацию за сравнительно короткий срок, не прерывая трудовую деятельность.
Почти каждый четвертый россиянин за два года полностью сменил профессию
Почти четверть работающих россиян за последние два года полностью поменяли сферу профессиональной деятельности. По результатам опроса SuperJob, проведенного в мае среди 15 тысяч человек, такой опыт есть у 23% респондентов. Чаще всего на кардинальную смену профессии решаются люди младше 35 лет, однако среди россиян старше 45 лет доля тех, кто изменил направление работы, также составляет около 20%.