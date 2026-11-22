В районе Пионерского продолжаются аварийно-восстановительные работы по укреплению участка пляжа и защите береговой линии от размыва. В зоне лестничного спуска подрядчик уже установил 315 свай из 358 запланированных. Для дополнительной защиты побережья также применяют большие мешки-биг-бэги, которые формируют водонепроницаемое основание, а снаружи укрепляются камнем.



Основной объём свайных работ сосредоточен возле лестничного спуска. На данный момент выполнено 315 из 358 запланированных погружений. Таким образом, большая часть предусмотренной конструкции уже установлена, однако работы на этом участке ещё не завершены. Сваи должны стать одним из элементов укрепления территории, где необходимо снизить воздействие воды на берег.



Помимо свай подрядчик использует биг-бэги — крупногабаритные мешки, которые укладывают для создания водонепроницаемого ядра защитной конструкции. Снаружи это основание обкладывают камнем. Такая комбинация материалов позволяет сформировать дополнительный барьер на пути воды и укрепить береговой участок. В сообщении о ходе работ также говорится об использовании дерева и крупных камней для защиты части пляжа.



Аварийно-восстановительные мероприятия продолжаются. Работы направлены на то, чтобы укрепить проблемный участок побережья и снизить риск дальнейшего размыва. При этом приведённые сведения отражают промежуточный этап: подрядчик выполнил не все запланированные работы, а количество установленных свай пока не достигло общего проектного показателя.



О ходе укрепления пляжа сообщило ГБУ Калининградской области «Балтберегозащита», опубликовав фотографии с места проведения работ. По представленным данным, на участке продолжают применять несколько способов береговой защиты — свайную конструкцию, водонепроницаемое ядро из биг-бэгов и каменную облицовку.