Сухопутные маршруты по-прежнему остаются основным каналом снабжения Калининградской области: на них приходится около 80% поступающих в регион товаров. Об этом 17 ноября заявил заместитель генерального директора компании «Спар-Калининград» Алексей Елаев на круглом столе Балтийского Делового Клуба и «РБК Регионы».



По словам представителя компании, по суше в регион доставляют как польские товары, так и грузы из других российских регионов, следующие транзитом через Литву и Беларусь. Таким образом, автомобильные перевозки и сухопутный транзит сохраняют ключевое значение для обеспечения области продукцией.



Морская контейнерная доставка, по оценке Елаева, обходится дороже сухопутной перевозки из Москвы. Разница в стоимости может достигать 100%. Поэтому контейнеры используют преимущественно в тех случаях, когда этого требуют правила Европейского союза либо такой вариант оказывается выгоднее с учетом действующих ограничений и условий транзита через Литву.



Автомобильные перевозки, напротив, сохраняют конкурентоспособность. Перевозчиков выбирают на основе тендеров, что позволяет заказчикам сравнивать предложения и сдерживать рост транспортных расходов.



Вместе с тем логистика из центральной части России остается дорогостоящей. Как отметил Елаев, доставка груза из Москвы в Калининград обходится примерно в такую же сумму, как перевозка до Новосибирска или даже дальше. Это показывает, насколько существенную роль играют расстояние и особенности транспортного сообщения с регионом.



Приведенные оценки отражают структуру товарных поставок и особенности логистики, о которых представитель «Спар-Калининград» рассказал на отраслевой встрече. По его словам, несмотря на использование морского транспорта, именно сухопутные маршруты обеспечивают основную часть снабжения Калининградской области.