В Калининградской области одобрили проект капитального ремонта участка автомобильной дороги Мамоново – Пограничный – Корнево, где планируют обустроить автобусные остановки и тротуар. Положительное заключение государственной экспертизы выдано 17 ноября, в тот же день сведения внесли в Государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности — ЕГРЗ.



Речь идёт об участке протяжённостью около 430 метров в Багратионовском муниципальном округе. Он расположен за пределами населённого пункта и относится к обычным нескоростным автомобильным дорогам.



Застройщиком проекта выступает ГКУ Калининградской области «Управление дорожного хозяйства». Проектную документацию подготовило казанское ООО «Проинжиниринг».



Ранее региональные власти выделили на ремонт участка этой трассы 290,7 млн рублей. В рамках работ подрядчику предстоит привести в порядок более десяти километров дороги, обустроить тротуары и нанести дорожную разметку.



По итогам аукциона контракт получила компания ООО СП «Балтдормостстрой». Заявка предприятия оказалась единственной. Завершить предусмотренные контрактом работы необходимо до мая 2027 года.



Получение положительного заключения экспертизы на проект устройства остановок и тротуара стало отдельным этапом подготовки дорожных работ. Реализация этих решений должна улучшить условия для пешеходов и пассажиров общественного транспорта на соответствующем участке трассы.