В Калининградской области за январь — сентябрь 2026 года объём работ по виду деятельности «Строительство» составил 64,9 млрд рублей. Это на 17,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит Калининградстат в докладе о социально-экономическом развитии региона за девять месяцев 2026 года.



По состоянию на конец сентября объём заказов и контрактов на выполнение строительного подряда достиг 15,5 млрд рублей. Этот показатель рассчитан по организациям со средней численностью работников более 15 человек, без учёта субъектов малого предпринимательства. Обеспеченность строительных компаний договорами и заказами составляла 7,5 месяца.



Сократился и ввод жилья. За девять месяцев 2026 года в регионе ввели в эксплуатацию 680,7 тысячи квадратных метров, что на 13,2% ниже показателя за тот же период 2025 года. Всего было построено 2 914 домов, в которых насчитывается около 9,2 тысячи квартир.



Значительную часть нового жилья по-прежнему возводят сами жители. На долю населения пришлось 52,4% общего объёма ввода — это 2 702 индивидуальных дома общей площадью 357 тысяч квадратных метров. Таким образом, более половины введённой за отчётный период жилой площади пришлось на индивидуальное строительство.



Отдельно Калининградстат приводит данные о домах, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства. За девять месяцев таких объектов было 990. Это на 11,8% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.



Статистика показывает снижение сразу по двум ключевым показателям отрасли: объёму выполненных строительных работ и вводу жилья. При этом в структуре нового жилищного строительства заметную роль продолжает играть индивидуальная застройка. Данные охватывают январь — сентябрь 2026 года и отражают динамику по сравнению с соответствующими периодами 2025-го.