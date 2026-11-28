В октябре 2026 года жители Калининградской области оформили 30,5 тысячи розничных кредитов на общую сумму 7,75 млрд рублей. По сравнению с сентябрем количество выданных займов немного увеличилось, однако общий объём кредитования заметно сократился — на 26,68%. Такие данные приводит Объединённое кредитное бюро (ОКБ).



По числу оформленных кредитов октябрьский показатель оказался на 1,9% выше результата предыдущего месяца. При этом снижение совокупной суммы выдач свидетельствует о том, что жители региона в среднем получили меньше заёмных средств. Таким образом, рост количества кредитных договоров сопровождался существенным сокращением денежного объёма кредитования.



По объёму выданных розничных кредитов Калининградская область заняла 43-е место среди российских регионов. Речь идёт о совокупной сумме новых займов, оформленных физическими лицами за месяц. В статистику ОКБ входят розничные кредитные продукты, однако в опубликованных данных отдельно не приводится распределение октябрьских выдач по видам займов.



За десять месяцев 2026 года жители области оформили 265,35 тысячи новых кредитов. Их общая сумма достигла 78,02 млрд рублей. В среднем на каждые 100 жителей региона пришлось 25,7 нового займа.



Сопоставление месячных и накопленных показателей позволяет увидеть масштаб кредитной активности в регионе. Несмотря на небольшое увеличение количества выдач в октябре относительно сентября, денежный объём новых кредитов оказался существенно ниже. При этом статистика за январь–октябрь показывает, что за десять месяцев жители Калининградской области заключили более четверти миллиона новых кредитных договоров.



Данные Объединённого кредитного бюро отражают динамику оформления розничных займов, но сами по себе не объясняют причины изменения спроса. Для оценки ситуации также имеют значение условия банков, процентные ставки, доходы заёмщиков и доступность кредитных продуктов.