Профориентационный проект Калининградской области для выпускников детских школ искусств получил специальный приз на всероссийском смотре-конкурсе методических практик. Его представила директор регионального Ресурсного образовательно-методического центра Людмила Сабадаш. Жюри высоко оценило инициативу и отметило ее наградой за успешный опыт профориентации выпускников ДШИ, а также денежным вознаграждением.



Смотр-конкурс, посвященный методическому сопровождению региональных систем художественного образования, ежегодно проводят Министерство культуры России и Федеральный ресурсный информационно-аналитический центр художественного образования Российской академии музыки имени Гнесиных. Проект Калининградской области был представлен в одной из самых многочисленных номинаций и получил одну из двух предусмотренных в ней наград.



Людмила Сабадаш подчеркнула, что реализация инициативы стала возможной благодаря работе педагогов и руководителей образовательных учреждений региона. Она поблагодарила представителей 37 школ и других организаций, которые помогали находить талантливых выпускников, а также команду областного ресурсного образовательно-методического центра. По словам руководителя, именно люди и их заинтересованность становятся основой успешной реализации подобных проектов.



Смотр-конкурс выпускников детских школ искусств проводится в Калининградской области уже три года. Он охватывает два направления — музыкальное и изобразительное искусство. Для участников это возможность познакомиться с профессиональной средой, продемонстрировать свои способности и попробовать себя в будущей специальности.



Организаторы рассматривают проект не просто как творческое испытание, а как систему последовательного методического сопровождения перспективных учеников. Она помогает пройти путь от первого знакомства с профессией до осознанного выбора колледжа или вуза. При этом участие доступно детям из разных муниципалитетов: проект призван обеспечить юным талантам из отдаленных уголков области такие же возможности, какие есть у их сверстников в Калининграде.



В Москве в качестве наглядного результата работы представили макет практического пособия «Как вырастить профессионала». В него вошли реальные рекомендации экспертов смотра-конкурса, адресованные детям, родителям и преподавателям. При этом пособие выполнено не в виде привычного методического сборника, а как объемная конструкция из кубиков-кирпичиков. Такой формат символизирует постепенное развитие мастерства: каждый день обучения и практики становится частью фундамента будущей профессиональной карьеры.



Полученная награда стала признанием опыта Калининградской области в профориентации молодых музыкантов и художников. Она также подчеркнула значение системной поддержки учащихся детских школ искусств — от выявления способностей до помощи в выборе дальнейшего образовательного и профессионального пути.