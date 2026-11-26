Таким образом, регион относится к числу субъектов, которые уже опережают установленные для них плановые ориентиры. Речь идет об обеспеченности населения жильем — показателе, который рассчитывается исходя из общей площади жилых помещений в пересчете на одного человека.
Целевой ориентир в 33 квадратных метра на человека обозначен на 2030 год. Его достижение входит в число задач национального проекта «Инфраструктура для жизни», направленного на развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры, повышение качества городской среды и создание условий для улучшения жилищных условий граждан.
Марат Хуснуллин сообщил, что по итогам текущего года в целом по России ожидается выход на уровень 30,5 квадратного метра жилья на человека. Калининградская область, согласно представленной информации, находится среди регионов, которые выполняют показатели с опережением графика.
Достижение таких ориентиров связано не только с объемами строительства новых домов, но и с общим состоянием жилищного фонда и изменением численности населения. Само по себе опережение планового значения не означает, что задача на 2030 год уже выполнена: установленная президентом цель остается долгосрочным ориентиром для всей страны.
Региональные власти рассматривают участие в национальном проекте как одно из направлений развития жилищной сферы. Дальнейшая работа должна быть направлена на сохранение темпов улучшения обеспеченности жителей жильем и выполнение поставленных показателей.