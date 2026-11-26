Калининградская область оказалась среди российских регионов, которые перевыполнили плановые показатели 2030 года по обеспечению жителей жильем в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Президент России поставил задачу увеличить обеспеченность жильем до 33 квадратных метров на человека. По словам заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина, по итогам 2026 года средний показатель по стране должен составить 30,5 квадратного метра.



Таким образом, регион относится к числу субъектов, которые уже опережают установленные для них плановые ориентиры. Речь идет об обеспеченности населения жильем — показателе, который рассчитывается исходя из общей площади жилых помещений в пересчете на одного человека.



Целевой ориентир в 33 квадратных метра на человека обозначен на 2030 год. Его достижение входит в число задач национального проекта «Инфраструктура для жизни», направленного на развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры, повышение качества городской среды и создание условий для улучшения жилищных условий граждан.



Марат Хуснуллин сообщил, что по итогам текущего года в целом по России ожидается выход на уровень 30,5 квадратного метра жилья на человека. Калининградская область, согласно представленной информации, находится среди регионов, которые выполняют показатели с опережением графика.



Достижение таких ориентиров связано не только с объемами строительства новых домов, но и с общим состоянием жилищного фонда и изменением численности населения. Само по себе опережение планового значения не означает, что задача на 2030 год уже выполнена: установленная президентом цель остается долгосрочным ориентиром для всей страны.



Региональные власти рассматривают участие в национальном проекте как одно из направлений развития жилищной сферы. Дальнейшая работа должна быть направлена на сохранение темпов улучшения обеспеченности жителей жильем и выполнение поставленных показателей.