Новая сеть соединит Тихорецкий тупик с улицей Железнодорожной. Общая протяженность создаваемого маршрута для отвода сточных вод превысит четыре километра. После завершения работ система получит дополнительную пропускную способность, а нагрузка на существующие коммуникации снизится.
Сейчас подрядчик прокладывает канализационный коллектор под железнодорожными путями в районе улиц Южной и Суворова. На этом участке трубу размещают внутри защитного футляра большего диаметра. Такое техническое решение необходимо для дополнительной защиты коммуникации и обеспечения безопасности железнодорожного транспорта в случае коммунальной аварии.
Для прокладки трубопровода применяют метод горизонтально-направленного бурения. Он позволяет проводить работы под железнодорожными путями и дорогами без необходимости останавливать движение поездов или надолго перекрывать автомобильные маршруты.
Технология предусматривает, что сначала на поверхности соединяют отдельные участки полиэтиленовой трубы в длинную конструкцию. Затем ее протягивают под землей через заранее подготовленный прокол. Благодаря этому значительная часть работ выполняется без масштабного вскрытия дорожного покрытия и нарушения транспортного движения.
Для нового коллектора используют полиэтиленовую трубу. По информации предприятия, материал не подвержен коррозии и рассчитан на длительную эксплуатацию. Синяя оболочка на поверхности трубы представляет собой специальный защитный слой, который предохраняет ее от механических повреждений непосредственно во время прокладки.
После завершения строительства новая канализационная сеть должна повысить надежность водоотведения в Московском районе. Дополнительная пропускная способность позволит перераспределить нагрузку и уменьшить зависимость системы от старых коммуникаций.
На данный момент работы выполнены на 83%, однако прокладка участка под железнодорожными путями еще продолжается. Проект должен обеспечить жителям района более устойчивую работу канализационной инфраструктуры и создать дополнительный маршрут для отвода сточных вод.