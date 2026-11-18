В Калининграде продолжается реконструкция канализационного коллектора, который должен улучшить работу системы водоотведения в Московском районе. Проект реализует областной «Водоканал» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». По данным предприятия, готовность реконструкции коллектора от канализационной насосной станции № 8 составляет 83%.



Новая сеть соединит Тихорецкий тупик с улицей Железнодорожной. Общая протяженность создаваемого маршрута для отвода сточных вод превысит четыре километра. После завершения работ система получит дополнительную пропускную способность, а нагрузка на существующие коммуникации снизится.



Сейчас подрядчик прокладывает канализационный коллектор под железнодорожными путями в районе улиц Южной и Суворова. На этом участке трубу размещают внутри защитного футляра большего диаметра. Такое техническое решение необходимо для дополнительной защиты коммуникации и обеспечения безопасности железнодорожного транспорта в случае коммунальной аварии.



Для прокладки трубопровода применяют метод горизонтально-направленного бурения. Он позволяет проводить работы под железнодорожными путями и дорогами без необходимости останавливать движение поездов или надолго перекрывать автомобильные маршруты.



Технология предусматривает, что сначала на поверхности соединяют отдельные участки полиэтиленовой трубы в длинную конструкцию. Затем ее протягивают под землей через заранее подготовленный прокол. Благодаря этому значительная часть работ выполняется без масштабного вскрытия дорожного покрытия и нарушения транспортного движения.