В Калининграде близится к завершению капитальный ремонт фасада дома № 100–118В на улице Карла Маркса. Сейчас специалисты устанавливают акцентные двери на главном фасаде, оформляют входные порталы и продолжают работы по цоколю.



Особое внимание уделяют архитектурным деталям здания. После восстановления балконных плит под ними появились декоративные кронштейны, которые подчёркивают исторический облик дома. Следующим этапом станет установка балконных ограждений.



Работы ведутся комплексно: обновляется не только внешний вид фасада, но и отдельные элементы, формирующие архитектурный облик здания. Акцентные двери и оформление входных групп должны дополнить обновлённый фасад, а декоративные детали балконов — сохранить характерные особенности постройки.



По информации регионального Фонда капитального ремонта, сейчас работы находятся на финишной прямой. После завершения всех этапов обновлённый фасад дома на улице Карла Маркса получит завершённый вид с сохранением архитектурных акцентов.