В пятницу, 20 ноября, после 18:00 на Советском проспекте в Калининграде начнут менять две опоры контактной сети в районе остановок «Северный вокзал». Работы могут осложнить движение транспорта и создать трудности с парковкой.



Для проведения работ задействуют строительную технику и длинномерный грузовик. Из-за габаритов машин движение на этом участке проспекта может быть затруднено, также возможны ограничения для остановки и стоянки автомобилей поблизости.



Организаторы работ заранее предупредили водителей о предстоящих неудобствах и попросили учитывать информацию при планировании пятничных поездок. Автомобилистам стоит по возможности предусмотреть дополнительное время на дорогу и быть внимательными при проезде района остановок «Северный вокзал».