На улице Серпуховской завершили восстановление территории после масштабного обновления тепловых сетей. Летом вдоль проезжей части заменили изношенный трубопровод, который эксплуатировался с 1973 года и уже исчерпал свой ресурс. После прокладки новых коммуникаций подрядчики привели в порядок пешеходную зону, уложили плитку и восстановили велодорожку.
Необходимость ремонта была связана с состоянием старых труб. Коммуникации проработали более пяти десятилетий, поэтому их дальнейшая эксплуатация повышала риск аварий и перебоев с теплоснабжением. Обновление позволило заменить изношенный участок и привести инфраструктуру в соответствие с потребностями района.
В ходе работ на Серпуховской проложили 227 метров новых труб. Помимо самого трубопровода, полностью обновили оборудование и конструкции двух тепловых камер. Эти сооружения обеспечивают доступ к элементам тепловой сети для обслуживания и проведения необходимых технических работ.
После завершения работ на коммуникациях специалисты восстановили благоустройство территории. На участке заново обустроили пешеходную зону, уложили новое плиточное покрытие и привели в порядок велодорожку. Таким образом, после ремонта жители получили не только обновленные инженерные сети, но и восстановленную инфраструктуру для передвижения по улице.
Особенностью участка стало то, что теплотрасса проходит преимущественно через газоны и тротуары. Поэтому при проведении работ важно было не только заменить трубопровод, но и восстановить территории, которыми ежедневно пользуются пешеходы и велосипедисты.
О завершении благоустройства сообщили после окончания всех восстановительных мероприятий. Жителей поблагодарили за понимание и терпение во время ремонта. Замена коммуникаций позволила обновить участок теплосети, а восстановление покрытия и велодорожки завершило работы на улице Серпуховской.
На Серпуховской завершили благоустройство после замены теплосетей
На улице Серпуховской завершили восстановление территории после масштабного обновления тепловых сетей. Летом вдоль проезжей части заменили изношенный трубопровод, который эксплуатировался с 1973 года и уже исчерпал свой ресурс. После прокладки новых коммуникаций подрядчики привели в порядок пешеходную зону, уложили плитку и восстановили велодорожку.