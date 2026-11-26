На улице Серпуховской завершили восстановление территории после масштабного обновления тепловых сетей. Летом вдоль проезжей части заменили изношенный трубопровод, который эксплуатировался с 1973 года и уже исчерпал свой ресурс. После прокладки новых коммуникаций подрядчики привели в порядок пешеходную зону, уложили плитку и восстановили велодорожку.



Необходимость ремонта была связана с состоянием старых труб. Коммуникации проработали более пяти десятилетий, поэтому их дальнейшая эксплуатация повышала риск аварий и перебоев с теплоснабжением. Обновление позволило заменить изношенный участок и привести инфраструктуру в соответствие с потребностями района.



В ходе работ на Серпуховской проложили 227 метров новых труб. Помимо самого трубопровода, полностью обновили оборудование и конструкции двух тепловых камер. Эти сооружения обеспечивают доступ к элементам тепловой сети для обслуживания и проведения необходимых технических работ.



После завершения работ на коммуникациях специалисты восстановили благоустройство территории. На участке заново обустроили пешеходную зону, уложили новое плиточное покрытие и привели в порядок велодорожку. Таким образом, после ремонта жители получили не только обновленные инженерные сети, но и восстановленную инфраструктуру для передвижения по улице.



Особенностью участка стало то, что теплотрасса проходит преимущественно через газоны и тротуары. Поэтому при проведении работ важно было не только заменить трубопровод, но и восстановить территории, которыми ежедневно пользуются пешеходы и велосипедисты.



О завершении благоустройства сообщили после окончания всех восстановительных мероприятий. Жителей поблагодарили за понимание и терпение во время ремонта. Замена коммуникаций позволила обновить участок теплосети, а восстановление покрытия и велодорожки завершило работы на улице Серпуховской.