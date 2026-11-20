С 1 января 2027 года минимальный размер оплаты труда в России увеличится до 28 935 рублей в месяц. Государственная дума одобрила соответствующий законопроект во втором чтении. Об этом сообщает РИА Новости.



Сейчас федеральный МРОТ составляет 27 093 рубля. После повышения он увеличится на 1 842 рубля, или на 6,8%. Инициатива входит в бюджетный пакет законопроектов.



Документ предусматривает также изменение порядка расчёта минимального размера оплаты труда. На период с 2027 по 2029 год приостанавливается действие нормы, согласно которой МРОТ должен составлять не менее 48% медианной заработной платы.



В течение этих трёх лет показатель будут рассчитывать исходя из прогнозируемых темпов роста среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций. Таким образом, при определении минимальной зарплаты временно изменится основной ориентир: вместо установленной доли медианного заработка будут учитывать прогнозируемую динамику средней начисленной зарплаты.



Кроме того, законопроект предусматривает изменение порядка администрирования страховых взносов. С 1 января 2027 года функции по их сбору на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний передадут Федеральной налоговой службе.



Повышение МРОТ затронет работодателей по всей стране и станет частью изменений бюджетного и социального законодательства, запланированных на 2027 год.