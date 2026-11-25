Результаты работы комиссии представила директор МФЦ Ольга Дудина. В оценке участвовали представители бережливых проектных офисов Калининградской области, эксперты из Санкт-Петербурга, Удмуртской Республики и Ставропольского края, а также специалисты госкорпорации «Росатом». Они проанализировали организацию процессов в центре и определили, насколько эффективно применяются разработанные улучшения.
Проверка проходила по трем основным направлениям. Эксперты изучали управление проектами улучшений, вовлечение, обучение и мотивацию персонала, а также готовность учреждения к тиражированию успешных решений и развитию культуры бережливости. Всего комиссия рассмотрела работу МФЦ по 54 критериям.
Региональный центр участвует в проекте «Эффективный регион» с 2022 года. За это время учреждение сформировало значительный набор решений, направленных на упрощение получения государственных и муниципальных услуг, совершенствование сервисов и оптимизацию внутренних процессов. Одним из наиболее заметных изменений стало внедрение принципа комплексного обслуживания по так называемым жизненным ситуациям.
Теперь в ряде случаев заявитель может оформить сразу несколько услуг за одно посещение МФЦ. Такой подход действует, в частности, для граждан с инвалидностью: соответствующий комплекс включает 11 услуг. Для участников специальной военной операции и членов их семей предусмотрен пакет из 28 услуг. По оценке регионального минэкономпрома, благодаря этим решениям время обслуживания сокращается втрое, а количество необходимых визитов удается свести к одному.