

Региональный центр участвует в проекте «Эффективный регион» с 2022 года. За это время учреждение сформировало значительный набор решений, направленных на упрощение получения государственных и муниципальных услуг, совершенствование сервисов и оптимизацию внутренних процессов. Одним из наиболее заметных изменений стало внедрение принципа комплексного обслуживания по так называемым жизненным ситуациям.



Теперь в ряде случаев заявитель может оформить сразу несколько услуг за одно посещение МФЦ. Такой подход действует, в частности, для граждан с инвалидностью: соответствующий комплекс включает 11 услуг. Для участников специальной военной операции и членов их семей предусмотрен пакет из 28 услуг. По оценке регионального минэкономпрома, благодаря этим решениям время обслуживания сокращается втрое, а количество необходимых визитов удается свести к одному.