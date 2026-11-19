Высокая стоимость и длительные сроки доставки скоропортящихся продуктов из других регионов России помогли местным предприятиям сохранить позиции на калининградском рынке. Об этом заявил заместитель генерального директора компании «Спар-Калининград» Алексей Елаев на круглом столе Балтийского делового клуба и «РБК Регионы».



По словам эксперта, логистические особенности региона фактически стали естественным барьером для конкурентов из других частей страны. Продукция с коротким сроком хранения поступает в Калининградскую область дольше и обходится дороже, поэтому местным перерабатывающим предприятиям проще удерживать свою долю рынка.



«Высокая стоимость доставки скоропорта и длинный срок доставки скоропорта позволили сохраниться калининградской перерабатывающей промышленности, которая в других регионах на таких объёмах производства уже не работает», — отметил Елаев.



Морские перевозки, по его оценке, не решают эту проблему. Паромное сообщение не позволяет обеспечить необходимые сроки доставки скоропортящихся товаров, поэтому преимущества местных производителей сохраняются.



Вместе с тем логистические ограничения имеют и обратную сторону — они отражаются на стоимости продуктов для покупателей. Конкуренция между автомобильными перевозчиками помогает сдерживать транспортные расходы, однако полностью остановить рост цен не удаётся.



Елаев признал, что увеличение затрат сказывается на потребителях. При этом он подчеркнул, что благодаря сложившимся условиям в регионе удалось сохранить собственных производителей продуктов питания. Таким образом, транспортная специфика Калининградской области одновременно создаёт дополнительные расходы для рынка и поддерживает местную перерабатывающую промышленность.