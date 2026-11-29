С 1 июля 2027 года плата за жилищно-коммунальные услуги в Калининградской области может увеличиться в отдельных муниципалитетах на 18,3%. Базовый индекс роста платежей для региона установлен на уровне 13,5%, а предельно допустимое отклонение от него составляет еще 4,8%. Соответствующее распоряжение правительства России от 27 ноября 2026 года № 3558-р опубликовано на официальном портале правовой информации.



Документ определяет предельные параметры изменения платы граждан за коммунальные услуги в регионах страны. Для Калининградской области установлен общий индекс в размере 13,5%. Однако это не означает, что квитанции всех жителей вырастут именно на такую величину: итоговая сумма будет зависеть от конкретных тарифов, объема потребленных ресурсов и места проживания.



В большинстве регионов России предусмотрена возможность отклонения от установленного среднего индекса для отдельных муниципальных образований. Такая мера позволяет учитывать различия в стоимости коммунальных ресурсов и особенностях предоставления услуг на конкретных территориях.



Для Калининградской области допустимое отклонение составляет 4,8 процентного пункта. Если сложить его с базовым индексом в 13,5%, предельный показатель увеличения платы в отдельных муниципалитетах достигнет 18,3%.



Таким образом, максимальный рост не будет автоматически распространяться на все населенные пункты региона. В одних муниципалитетах повышение может соответствовать базовому индексу, в других — оказаться выше, но в пределах установленного ограничения.



Распоряжение правительства РФ устанавливает параметры индексации с 1 июля 2027 года. До этой даты действующие тарифы сохраняются в рамках ранее принятых решений. Конкретное изменение начислений жители увидят в платежных документах после вступления новых тарифных параметров в силу.