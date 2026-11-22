В начале недели в Калининградской области сохранится сырая и холодная погода с дождём, мокрым снегом и снежной крупой. Со вторника осадки и ветер начнут ослабевать, а во второй половине недели регион окажется под влиянием антициклона. Ночью температура может опуститься до -3…-6 градусов, а к выходным — до -5…-8.



В понедельник, 23 ноября, в Калининграде и на западе области ожидается +2…+4 градуса днём, на востоке — 0…+3, у моря — до +6. Пройдут дожди, мокрый снег и крупа. Во вторник температура существенно не изменится, локальные осадки сохранятся преимущественно на побережье и западе региона.



В среду станет немного холоднее: днём ожидается +1…+3 градуса, у моря — до +4. Возможны отдельные заряды дождя и мокрого снега, местами туман и дымка. Ветер постепенно ослабеет.



С четверга погода начнёт меняться: существенные осадки прекратятся, ветер станет слабым, а температура продолжит снижаться. Ночью в Калининграде и большинстве районов области прогнозируется -3…-6 градусов, на Куршской и Балтийской косах будет теплее — около -1…+2. Днём температура будет держаться около нуля, при прояснениях возможны +1…+2 градуса.



По предварительным расчётам, сухая и холодная погода сохранится и в выходные. Ночные морозы могут усилиться до -5…-8 градусов. Среднесуточная температура во второй половине недели перейдёт в отрицательные значения — это станет признаком начала метеорологической зимы.



Главная опасность ближайших дней — гололедица. Особенно скользко может быть ночью, утром и вечером в континентальной части региона. Местами возможны ухудшение видимости и временный снежный накат, поэтому водителям и пешеходам следует соблюдать осторожность.