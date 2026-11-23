Во вторник в Калининградской области ожидается переменчивая погода с кратковременными дождями, снежной крупой и мокрым снегом. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от небольшого минуса до +5 градусов в зависимости от района. В континентальной части региона ночью, утром и вечером возможна гололедица, поэтому жителям и автомобилистам следует учитывать ухудшение дорожных условий.



Ночью столбики термометров покажут 0…+2 градуса, на побережье будет теплее — +3…+5. Ожидается облачность с прояснениями и кратковременные заряды дождя, местами с мокрым снегом и крупой. В основном осадки прогнозируются у побережья, за исключением северной части Куршской косы и залива. В первой половине ночи дожди возможны также в Калининграде и западных районах области — Гурьевском, Зеленоградском и Багратионовском. На востоке региона, в том числе в Черняховском, Озёрском, Нестеровском и Краснознаменском районах, местами ожидается мокрый снег. В континентальной части области не исключены дымка и туман.



Утром температура сохранится в пределах 0…+2 градусов, у моря — +3…+5. К полудню в Калининграде и на западе области воздух прогреется до +3…+5 градусов, на востоке — до +1…+3. Небо останется облачным с прояснениями. Кратковременные дожди, иногда с мокрым снегом и снежной крупой, вероятны преимущественно в прибрежных районах, а также в областном центре и на западе региона. Ранним утром на востоке области возможны туман и дымка.



Днём в Калининграде и западной части региона прогнозируют +3…+5 градусов, в восточных районах — +1…+3. Облачность будет переменной. Периодические ливневые дожди, местами со снежной крупой и мокрым снегом, ожидаются на побережье, в Калининграде, Зеленоградском, Багратионовском и Гурьевском районах. К вечеру осадки могут распространиться на западные части Гвардейского и Полесского районов. В восточном приграничье также возможны небольшие дожди и мокрый снег.



Вечером в центральной, восточной и северной частях области похолодает до 0…-2 градусов. В Калининграде и на западе ожидается от 0 до +2, на побережье — +3…+5. Ливневые заряды смешанных осадков сохранятся у моря, в областном центре и западных районах. В частности, дождь с мокрым снегом возможен в Багратионовском, Зеленоградском и Гурьевском районах, а также на западе Полесского, Правдинского и Гвардейского округов.



Ветер будет преимущественно северным, в континентальной части региона направление может меняться на северо-западное. Его скорость составит 2–8 метров в секунду. На побережье, особенно на западном участке, ветер усилится до 4–10 метров в секунду, порывы могут достигать 11–13 метров в секунду.