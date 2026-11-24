В среду, 25 ноября, в Калининградской области ожидается переменная облачность, осадки в виде дождя, мокрого снега и снежной крупы, а также туман и дымка. Температура воздуха в течение дня будет колебаться около нуля и составит преимущественно от +1 до +3 градусов. Вечером начнётся похолодание, а к полуночи в отдельных районах столбики термометров опустятся до -4 градусов. Водителям и пешеходам следует учитывать вероятность гололедицы.



Ночью в Калининграде и западной части региона прогнозируется от 0 до +2 градусов, в континентальных районах — от 0 до -2 градусов. На побережье будет теплее: от +2 до +4 градусов. На западе области, включая Калининград, Багратионовский, Гурьевский и Зеленоградский районы, а также западную часть Гвардейского района, ожидаются периодические ливневые осадки. В основном это будет дождь, местами с мокрым снегом и крупой. Исключением станут Куршский залив и Куршская коса.



На востоке и северо-востоке области возможны слабые и умеренные снегопады или мокрый снег. Осадки прогнозируются в Озёрском, Нестеровском, Краснознаменском, Неманском, Гусевском и Черняховском районах. По территории региона местами ожидаются дымка и туман.



Утром на восходе температура составит около 0…+1 градуса, у моря — +2…+4. К полудню воздух прогреется до +1…+3 градусов, на побережье — до +3…+4. В ранние часы, ориентировочно до 8–10 утра, в Калининграде и на западе региона возможны локальные кратковременные заряды дождя, снежной крупы и мокрого снега. На востоке, в частности в Озёрском, Нестеровском, Черняховском и Гусевском районах, а также на востоке Правдинского района, местами может пройти слабый или умеренный снег.



Днём в большинстве районов сохранится температура +1…+3 градуса, у побережья — +2…+4. На западном побережье ожидается переменная облачность, тогда как в континентальной части области и Калининграде небо будет преимущественно облачным с небольшими прояснениями. Небольшие заряды дождя, крупы или мокрого снега не исключены на участке побережья от Балтийской косы до Донского.



Вечером на закате температура опустится примерно до -1 градуса. К полуночи похолодает до -2…-4 градусов. На Куршской и Балтийской косах вечером будет теплее — около 0…+2 градусов. Облачность сохранится с прояснениями, местами возможны дымка и туман.



В течение суток в регионе вероятна гололедица. На востоке области местами может образоваться снежный накат, особенно ночью и утром. Ветер будет переменным: ночью преимущественно северным и северо-западным, затем в течение дня сохранится северное и северо-западное направление. В большинстве районов он останется слабым — 1–5 метров в секунду. На западном побережье ночью ожидается умеренный ветер скоростью 3–9 метров в секунду.