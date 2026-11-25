Калининградская область присоединилась к всероссийскому просветительскому экологическому марафону «ЭкоГЭ», который прошел сразу в шести городах страны при поддержке госкорпорации «Росатом». Участниками акции стали более 1,5 тысячи человек из России и Беларуси, среди них — около 200 школьников и педагогов из Калининграда. Для ребят организовали экологическое мероприятие на территории Ботанического сада БФУ имени И. Канта, где они не только помогли привести территорию в порядок, но и познакомились с растениями из разных уголков мира.



Марафон объединил участников, заинтересованных в вопросах охраны окружающей среды и экологического просвещения. В разных городах России прошли мероприятия, направленные на привлечение внимания к бережному отношению к природе. Поддержку акции оказала государственная корпорация «Росатом». К инициативе присоединились жители двух стран — России и Беларуси, а общее число участников превысило полторы тысячи человек.



Калининградская делегация включала школьников и педагогов. Всего от региона в мероприятиях приняли участие около 200 человек. Одной из площадок стал Ботанический сад Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. Здесь для учащихся организовали субботник, во время которого они смогли внести практический вклад в благоустройство территории.



Помимо уборки, участники получили возможность познакомиться с коллекцией растений, представленных в ботаническом саду. Школьники изучили виды, происходящие из разных уголков мира, и узнали больше о разнообразии растительного мира. Такое сочетание практической работы и познавательной программы позволило объединить экологическую акцию с образовательной составляющей.



Организаторы марафона сделали акцент не только на участии в разовых мероприятиях, но и на формировании ответственного отношения к окружающей среде. Субботники помогают поддерживать чистоту общественных и природных территорий, а знакомство с растениями расширяет представления школьников о биоразнообразии и необходимости его сохранения.