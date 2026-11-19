Только в ноябре за пределы области отправили четыре партии фруктов общим весом 51 тонна. Получателями стали Москва и Санкт-Петербург.
Таким образом, на ноябрьские поставки пришлось почти треть общего объёма яблок, отправленных калининградскими производителями в другие регионы страны с начала года.
Поставки подтверждают, что местная продукция выходит за пределы регионального рынка и поступает потребителям в других субъектах России. В Россельхознадзоре сообщили об объёмах отгрузок по состоянию на ноябрь 2026 года.