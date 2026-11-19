С начала 2026 года калининградские производители поставили в другие регионы России около 174 тонн яблок. Об этом 18 ноября сообщило региональное управление Россельхознадзора.



Только в ноябре за пределы области отправили четыре партии фруктов общим весом 51 тонна. Получателями стали Москва и Санкт-Петербург.



Таким образом, на ноябрьские поставки пришлось почти треть общего объёма яблок, отправленных калининградскими производителями в другие регионы страны с начала года.



Поставки подтверждают, что местная продукция выходит за пределы регионального рынка и поступает потребителям в других субъектах России. В Россельхозна дзоре сообщили об объёмах отгрузок по состоянию на ноябрь 2026 года.