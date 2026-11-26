В ноябре в Калининградскую область из Польши доставили 2,8 миллиона оплодотворенных икринок форели. Груз поступил 12 партиями наземным транспортом, после чего икру направили в семь регионов России для дальнейшего разведения. Об этом 26 ноября сообщило региональное управление Россельхознадзора.



Поставки предназначены для рыбоводческих предприятий, расположенных в разных частях страны. После поступления в Калининградскую область все партии были отправлены авиатранспортом конечным получателям. Таким образом, регион выступил промежуточным пунктом для распределения импортного груза между хозяйствами, занимающимися выращиванием рыбы.



Икринки направили в Ленинградскую, Ростовскую, Курскую, Тверскую и Ульяновскую области, а также в Республику Алтай и Татарстан. Всего в поставке насчитывалось 2,8 миллиона оплодотворенных икринок. Они предназначены для последующего выращивания форели на рыбоводческих предприятиях.



Как уточнили в Россельхознадзоре, груз поступил из Польши в течение ноября в 12 отдельных партиях. После необходимых процедур его распределили по адресам получателей и отправили воздушным транспортом. В сообщении ведомства не приводятся сведения о конкретных предприятиях-получателях и объемах икры, направленных в каждый из семи регионов.



Оплодотворенная икра используется в рыбоводстве для получения молоди, которую затем выращивают в специализированных хозяйствах. Поставка такого материала позволяет предприятиям продолжать производственный цикл и пополнять поголовье выращиваемой рыбы.



Для Калининградской области эта поставка стала частью логистического маршрута, связывающего зарубежных поставщиков с рыбоводческими хозяйствами других российских регионов. Всего за ноябрь через регион прошло 12 партий польской форелевой икры общим количеством 2,8 миллиона штук.