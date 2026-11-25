В ноябре 2026 года из Калининградской области в другие регионы России поставили более 3,8 тысячи тонн готовой рыбной продукции. По данным регионального управления Россельхознадзора, всего отправили 500 партий товара. Поставки охватили 22 субъекта страны, а основными направлениями стали Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область.



Наибольший объем продукции пришелся на два крупных направления. В Московскую область отправили почти 1,7 тысячи тонн готовой рыбы. Еще около 1,9 тысячи тонн поставили в Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Таким образом, на эти территории приходится основная часть ноябрьских отгрузок из региона.



Помимо крупнейших получателей, калининградскую рыбную продукцию направляли и в другие субъекты России. Небольшие партии получили Астраханская, Волгоградская, Новгородская, Ростовская и Саратовская области, Краснодарский край, а также другие регионы. В общей сложности география поставок охватила 22 направления.



Всего за отчетный период было оформлено 500 партий готовой продукции. Их общий вес превысил 3,8 тысячи тонн. Речь идет о товарах, произведенных на территории Калининградской области и отправленных за пределы региона для дальнейшего обращения на российском рынке.



За контролем таких перевозок следит Россельхознадзор. При отправке подконтрольных грузов специалисты проверяют соответствие продукции ветеринарным сопроводительным документам, а также соблюдение установленных ветеринарно-санитарных требований. В частности, контролируется состояние груза и транспортных средств, в которых его перевозят, и обеспечивается прослеживаемость каждой партии через федеральную систему «ВетИС».



Ноябрьские показатели демонстрируют, что калининградская рыбная продукция поставляется н е только в ближайшие регионы, но и в различные части страны. При этом основная доля отгрузок сосредоточена на Московской области и агломерации Санкт-Петербурга и Ленинградской области.