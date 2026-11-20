Первое место в списке заняла Москва: на неё пришлось 11% бронирований автотуристов. Вторую позицию получил Санкт-Петербург с долей 10%, третью — Краснодар, набравший 4%.
Следом за лидерами расположились Казань, Сочи и Кисловодск. Калининград оказался на седьмой строчке. Замыкают десятку Геленджик, Пятигорск и Красная Поляна.
По данным сервиса, средняя стоимость одной ночи проживания в Калининграде составила 3 157 рублей. В среднем автотуристы бронировали жильё на четыре ночи.
Среди десяти направлений рейтинга дешевле оказалась только поездка в Сочи, где ночь проживания обходилась в среднем в 3 101 рубль. Таким образом, Калининград вошёл в число наиболее доступных по стоимости размещения городов из представленного списка.
При этом автомобильная поездка в регион имеет свои особенности. Прямое сухопутное сообщение Калининградской области с основной территорией России осложнено ограничениями на литовской границе. Несмотря на это, город сохраняет популярность среди путешественников, которые выбирают поездки на автомобиле.