Калининград занял седьмое место в рейтинге популярных направлений для автомобильных путешествий по России в ноябре 2026 года. Результаты исследования опубликовал сервис бронирования отелей и квартир «Твил.ру», проанализировавший заявки на размещение, в которых путешественники указывали необходимость парковки.



Первое место в списке заняла Москва: на неё пришлось 11% бронирований автотуристов. Вторую позицию получил Санкт-Петербург с долей 10%, третью — Краснодар, набравший 4%.



Следом за лидерами расположились Казань, Сочи и Кисловодск. Калининград оказался на седьмой строчке. Замыкают десятку Геленджик, Пятигорск и Красная Поляна.



По данным сервиса, средняя стоимость одной ночи проживания в Калининграде составила 3 157 рублей. В среднем автотуристы бронировали жильё на четыре ночи.



Среди десяти направлений рейтинга дешевле оказалась только поездка в Сочи, где ночь проживания обходилась в среднем в 3 101 рубль. Таким образом, Калининград вошёл в число наиболее доступных по стоимости размещения городов из представленного списка.