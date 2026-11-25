Калининград занял девятое место в рейтинге популярных российских направлений для отдыха в декабре 2026 года. Список составил сервис бронирования отелей и квартир «Твил.ру», опубликовавший результаты в среду, 25 ноября. Средняя стоимость одной ночи проживания в городе составила 4 483 рубля, а туристы в среднем планируют проводить здесь по пять ночей.



Лидерами рейтинга стали Москва и Санкт-Петербург. На каждый из двух городов пришлось по 15% декабрьских бронирований. Следом расположились Сочи с долей 6% и Казань, на которую пришлось 3% заказов. Калининград оказался в первой десятке, заняв девятую позицию.



В список наиболее востребованных направлений также вошли Краснодар, Кисловодск, Ялта, Красная Поляна и Пятигорск. Таким образом, среди популярных вариантов для декабрьских поездок оказались как крупные города, так и курортные территории. Калининград составил им конкуренцию в рейтинге благодаря спросу на размещение в последний месяц года.



Стоимость проживания заметно различается в зависимости от выбранного направления. Самая высокая средняя цена за ночь среди перечисленных городов и курортов зафиксирована в Красной Поляне — 10 574 рубля. При этом средняя продолжительность поездки туда составляет четыре ночи.



В Москве туристы в среднем бронируют жилье на четыре ночи, а стоимость одной ночи составляет 6 030 рублей. В Санкт-Петербурге средняя цена ниже — 4 636 рублей, а продолжительность поездки достигает пяти ночей. В Калининграде стоимость ночи составляет 4 483 рубля при такой же средней длительности отдыха — пять ночей.



По данным рейтинга, Калининград оказался среди десяти наиболее популярных направлений для поездок в декабре, несмотря на то что в этот период туристический спрос распределяется между столичными городами и известными курортами. При этом средняя стоимость проживания в городе немного ниже показателя Санкт-Петербурга и заметно уступает ценам Москвы и Красной Поляны.