Грузооборот коммерческих автомобильных перевозок в Калининградской области за январь–сентябрь 2026 года сократился на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом объем грузов, перевезенных коммерческими автотранспортными организациями, напротив, вырос на 6,9%. Такие данные приводит Калининградстат в докладе о социально-экономическом положении региона за девять месяцев.



За три квартала коммерческие перевозчики доставили 2,83 млн тонн грузов. Однако общий грузооборот этого сегмента составил 479,3 млн тонно-километров, что оказалось ниже показателя января–сентября 2025 года. Грузооборот учитывает не только массу перевезенных товаров, но и расстояние, на которое их доставили. Поэтому увеличение объема перевозок не обязательно означает рост этого показателя: на результат влияет и протяженность маршрутов.



Если учитывать автомобильный транспорт организаций всех видов экономической деятельности со средней численностью работников более 15 человек, картина выглядит иначе. Без учета субъектов малого предпринимательства общий грузооборот за девять месяцев достиг 638,6 млн тонно-километров. Это на 8,8% больше, чем годом ранее. Объем перевезенных грузов составил 4,13 млн тонн, увеличившись на 22,9%.



В сентябре коммерческий автомобильный транспорт показал положительную динамику по грузообороту. Он достиг 65,3 млн тонно-километров, что на 12,3% превышает результат сентября 2025 года и на 13,3% — показатель августа 2026-го. При этом масса коммерческих перевозок за месяц практически не изменилась в годовом выражении: снижение составило 0,3%. По сравнению с августом объем уменьшился на 11,4%, до 225,9 тыс. тонн.



Общий грузооборот автомобильного транспорта в сентябре составил 90,3 млн тонно-километров. Это на 36,4% больше, чем за тот же месяц прошлого года, и на 10,7% выше августовского значения. Объем перевезенных грузов достиг 492,4 тыс. тонн: в годовом выражении он вырос на 18,5%, а относительно предыдущего месяца снизился на 5,7%.